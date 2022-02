Laura Figueiredo abre o livro sobre as cicatrizes na cara

Laura Figueiredo abriu o livro, esta segunda-feira, sobre as cicatrizes que tem na cara. As duas marcas da repórter aconteceram quando era criança.

A companheira do cantor Mickael Carreira explicou, no perfil da rede social Instagram, aos seguidores que as duas cicatrizes, que tem no lado esquerdo e direito da face, já não a incomodam mais.

“Sempre que me perguntam qual é o teu melhor lado respondo que não sei”, começou por recordar Laura Figueiredo.

“Se do lado esquerdo tenho a cicatriz do olho já desde o meu primeiro ano de vida (com a qual lido bastante bem) do lado direito tenho uma bela cicatriz no queixo desde os meus nove/dez anos e com o passar dos anos o meu sorriso maroto ainda marcou mais esse lado fazendo aquela linha que se vê bem aqui”, justificou.

No fim, a mais-que-tudo do artista deixou uma questão aos fãs: “Enfim, criança elétrica com marcas dos dois lados, gosto dos dois e os ‘defeitos’ dos dois, já conheço há tanto que nem me fazem diferença. Então digam la vocês: ‘Qual é o meu melhor lado’?”

LEIA TAMBÉM: