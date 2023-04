Laura Figueiredo dá os parabéns a Mickael Carreira: “Amamos-te”

Laura Figueiredo deu na manhã desta segunda-feira os parabéns ao namorado, Mickael Carreira, que celebrou mais um aniversário.

Mickael Carreira está de parabéns. O cantor romântico festeja, nesta segunda-feira, 37 anos e a namorada, Laura Figueiredo, e a filha, Beatriz, celebraram com o músico.

“Parabéns, meu amor. Podia dizer tanto sobre ti, sobre nós, sobre o que significas e trazes à minha vida, mas faço questão de te dizer diariamente e sei que já sabes tudo isso de cor” começou por escrever a ex-repórter nas redes sociais.

“Que continues com o coração no lugar certo e que nada mude os nossos olhares e as nossas conversas em silêncio. Amamos-te”, concluiu Laura Figueiredo.