Laura Figueiredo voltou a declarar-se a Mickael Carreira nas redes sociais. A empresária partilhou uma fotografia ao lado do marido e escreveu palavras de afeto.

A nora de Tony Carreira partilhou assim um registo fotográfico captado durante as férias do casal no Brasil para fazer a declaração.

“Que a nossa luz brilhe para sempre! Amo-te!”, afirmou.

Recorde-se que Laura Figueiredo e Mickael Carreira têm uma filha em comum, Beatriz, de cinco anos.