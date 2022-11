Laura Figueiredo descansa fãs e atualiza estado de saúde da filha

Depois de ter passado a noite nas urgências com a filha, Laura Figueiredo descansou os fãs ao fazer uma atualização do estado de saúde de Beatriz.

A comunicadora tinha revelado que a menina passou duas noites com febre e que teve de ir até às urgências, contudo, a companheira de Mickael Carreira já revelou que a filha está “melhor”.

“Passou a noite bem, acordou muito melhor, mas foi um grande susto. Já percebi que muitas crianças estão doentes nesta altura. No hospital também disseram que vai ser um inverno difícil a nível de viroses e coisas que não se entende muito bem”, começou por dizer nos InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Acabámos no hospital porque de segunda para terça-feira passou a noite toda com febre, estava com vómitos, não estava a aceitar a medicação e não dava para baixar a febre com banhos e panos frios… Mas portou-se lindamente, uma verdadeira crescida”, frisou.