Laura Figueiredo despede-se do Gerês em família: “Estávamos a precisar”

Laura Figueiredo despediu-se, esta quarta-feira, 24 de agosto, das férias que teve no Gerês, com o companheiro, Mickael Carreira, e a filha do casal, Beatriz.

Acabaram-se os dias de descanso da repórter ao lado da família. No perfil de Instagram, a comunicadora deixou um desabafo, referindo que estava mesmo a precisar deste período em família.

“Obrigada, Gerês, estávamos a precisar da tua riqueza”, começou por salientar.

“Florestas encantadas com todas as fadas que cabem nas histórias que conto à ‘ninjinha’, mergulhos em piscinas com água da serra e a música dos passarinhos… Foi mágico”, admitiu.

Laura Figueiredo e a família terminaram as férias porque Mickael Carreira tem concertos agendados para os próximos dias. O cantor vai subir ao palco principal das Festas de Corroios, este sábado, 27 de agosto, às 22.00 H.