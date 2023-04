Laura Figueiredo e Mickael Carreira já sabem o sexo do bebé

Laura Figueiredo e Mickael Carreira são pais de Beatriz, de seis anos, e esperam este ano a chegada do segundo filho. O sexo já é conhecido pelo casal.

Segundo a revista “Nova Gente”, o casal marcou presença num evento de desporto e aproveitou para revelar aos jornalistas presentes que já sabe o sexo do segundo filho.

“Acabámos de saber. Ainda não vou revelar, mas está quase. Não vou esperar pelo nascimento nem fazer suspense. É só mesmo porque acabámos de contar à família e ainda não está no momento”, explicou Laura Figueiredo à revista.

Nos últimos tempos, Laura tem feito algumas partilhas da gestação nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 20 de abril, o cantor Mickael Carreira fez um “take over” do Instagram da companheira. “A Laura está grávida, não sei se vocês sabiam, já falta pouco”, começou, visivelmente divertido, por dizer.

Os dois surgiram com vestimenta azul e Laura ainda fez uma observação. “Olha lá, estamos os dois de azul”, levantando algum suspense em relação ao sexo do segundo filho em comum com o cantor.

Recorde-se que, no mês passado, a filha mais velha do casal, Beatriz, completou seis anos.