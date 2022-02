Laura Figueiredo elogia “chef” Tony Carreira. Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntam-se em jantar

Tony Carreira preparou um jantar para a família e amigos. Laura Figueiredo elogiou e Lourenço Ortigão e Kelly Bailey juntaram-se.

O artista reuniu todos, este sábado à noite, num jantar em casa. Com Mickael Carreira, Laura Figueiredo e a filha do casal, Beatriz, a desfrutar de alguns dias de descanso no Algarve, o cantor juntou a família para um jantar e também alguns amigos, entre eles Lourenço Ortigão e Kelly Bailey.

“O sogrinho a estragar-me com mimos”, afirmou a nora, Laura Figueiredo, mostrando-se rendida aos pratos do sogro.

O ator também partilhou fotografias do jantar. “Chef Tony a dar cartas na cozinha”, pode ler-se nos Instastories de Lourenço Ortigão.