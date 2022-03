Laura Figueiredo indignada com falta de pontualidade: “Juro que isto me tira do sério”

Laura Figueiredo confessou, esta quarta-feira, 15 de dezembro, que fica irritada com a falta de pontualidade das pessoas num desabafo com os seguidores nas redes sociais.

A companheira de Mickael Carreira estava dentro do carro quando desabafou sobre a falta de pontualidade das pessoas. A apresentadora admitiu que fica revoltada com esta atitude porque chega quase sempre cinco minutos mais cedo aos compromissos.

“Queria desabafar aqui uma coisa convosco. Sou ridiculamente pontual, sou a pessoa que chega sempre, pelo menos cinco minutos antes da hora, eu sou assim!” disse a comunicadora.

“As pessoas avisam-me depois da hora que vão chegar atrasadas e isto irrita-me solenemente, também vos acontece? Vocês são pontuais ou vocês são as pessoas que chegam atrasadas? Expliquem-me que eu juro que isto me tira do sério”, afirmou.

Recentemente, Laura Figueiredo desabafou sobre o facto de não sentir o espírito natalício este ano, devido à falta que Sara Carreira faz.

“Confesso que não estou muito no espírito natalício, mas a Ninja está. Então vamos fazer a árvore de Natal, tentar fazer com que o fim de semana seja um bocadinho mais leve”, contou, referindo-se à filha, Beatriz.