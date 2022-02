Laura Figueiredo e a morte de Sara Carreira: “Fazer o melhor para estarmos uns para os outros”

Laura Figueiredo falou sobre a forma como a família tem vivido depois da morte de Sara Carreira, vítima de um acidente de viação na A1 a 5 de dezembro de 2020.

A repórter foi uma das convidadas do programa “Júlia”, da SIC. Durante a conversa com Júlia Pinheiro, a companheira de Mickael Carreira lembrou a morte da filha mais nova de Tony Carreira.

“A vossa família foi submetida a uma adversidade terrível e é nas adversidades que se prova se está forte ou não. Uniu-vos ainda mais?” começou por perguntar a apresentadora do formato.

“Por muito forte que estejamos [não chega]. Mas é isso… é mantermo-nos unidos e fazermos o melhor para estarmos uns para os outros e um ir levantando o outro sempre que possível”, disse.

Laura Figueiredo realçou o apoio que a família Carreira tem recebido: “Nunca vamos conseguir agradecer suficientemente aos portugueses. Não só agora com a associação, mas no último ano e pouco nós percebemos o quanto acarinhados todos nós somos diariamente. Não é um momento, não é uma data, é todos os dias. O respeito, nós sentimos mesmo que as pessoas sofreram connosco e estão connosco todos os dias”.