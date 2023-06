Laura Figueiredo mostra “date” com Mickael Carreira: “A companhia até nem está ruim”

Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram almoçar fora e mostraram momentos do “date” que tiveram.

Para aproveitar o sol e o calor que fez na sexta-feira, 16, o casal de “quase papás” Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram até beira-mar para almoçarem juntos.

Nas redes sociais, o casal partilhou momentos do “date” juntos com algumas trocas de declarações misturadas com tons de brincadeira.

Laura Figueiredo começa por mostrar alguns detalhes do almoço. “É a melhor tosta de frango que eu já comi na vida e a companhia até nem está ruim não, te amo”, diz no vídeo em que publicou.

Mickael, por sua vez, também assinalou o momento, mostrando o almoço e elogiando a companheira: “A Laura também está aqui. Digam lá se esta vista não é maravilhosa?”.

Laura e Mickael estão quase a ser pais pela segunda vez. O casal já têm uma filha em comum: Beatriz, de seis anos. Há pouco tempo, Laura revelou o sexo do bebé com a ajuda da filha. No anúncio, Beatriz oferecer à mãe um colar onde estão dois bonecos: uma menina, que simboliza a filha mais velha do casal, e um menino, que representa o bebé que esperam.