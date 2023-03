Laura Figueiredo mostra imagens do aniversário da filha

Beatriz, filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo, completou seis anos e a mãe “babada” mostrou algumas imagens da festa neste fim de semana.

Laura Figueiredo publicou neste sábado algumas imagens da festa do sexto aniversário da filha que tem em comum com Mickael Carreira, a pequena Beatriz.

Houve tempo para a menor brincar com os amigos nos insufláveis e, mais tarde, ouvir os “parabéns” da família.

“Parabéns à minha tão sonhada Beatriz”, escreveu a influenciadora digital nas redes sociais.

“Vieste trazer tudo o que sonhei e muito mais, és a menina mais doce e alegre que conheci, contigo não existe dia mau, não existe um dia sem um sorriso, sem o teu brilho no olhar que me arrebatou desde o primeiro instante, tens o poder de me tornar forte, dás colo como ninguém e sei que serás uma mana mais velha incrível!”, acrescentou.

“Amo-te com todas as forças do meu ser, obrigada por me escolheres para ser tua mãe, meu amorzinho”, concluiu Laura Figueiredo.

Recorde-se que a companheira de Mickael Carreira está grávida pela segunda vez.