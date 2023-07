Laura Figueiredo mostra-se a amamentar o pequeno Gabriel

Laura Figueiredo recorreu às redes sociais para fazer uma partilha única, o momento em que amamenta o filho recém-nascido.

Na semana passada, Laura Figueiredo e Mickael Carreira deram as boas-vindas ao segundo filho, o pequeno Gabriel.

A família já está em casa, numa bolha de amor, e Laura Figueiredo resolveu partilhar um momento único nas histórias do Instagram. Com a música “(Everything I Do) I Do It For You”, de Bryan Adams, Laura mostrou-se a amamentar o filho recém-nascido.

Poucos dias depois da notícia do nascimento do filho, Laura chegou-se às redes sociais para contar alguns detalhes sobre como têm sido os primeiros momentos em família.

“O nosso Gabriel já está em casa. Viemos na sexta-feira. Tirei diazitos para desfrutar bem do momento. Porque acho que essa é uma das coisas que nós aprendemos com o segundo filho, é que passa tudo muito rápido”, afirmou.

A apresentadora revelou ainda que o parto foi mais cedo do que era esperado: “O bebé estava previsto para a semana que vem, antecipou-se. Quem escolhe a hora são eles, portanto assim foi”.

Recorde-se que Gabriel vem juntar-se a Beatriz, de seis anos, que tem-se mostrado muito animada com o facto de ser irmã mais velha.