Laura Figueiredo mostra-se a tomar banho de chuva na praia

Laura Figueiredo mostrou-se, esta quarta-feira, 28 de dezembro, a tomar um banho de chuva na praia com o biquíni vermelho vestido.

A repórter, de 36 anos, está de férias no Brasil, com a filha, Beatriz, e Mickael Carreira. No perfil de Instagram, a companheira do cantor mostrou-se divertida a dançar à chuva quando estavam 28 graus.

Nas imagens, Laura Figueiredo surge com biquíni vermelho e de braços abertos a divertir-se ao som de um “remix” feito por Felguk e Cat Dealers do tema “Ai, Ai, Ai”, originalmente interpretado por Vanessa da Mata.

Depois de estar na praia, Laura Figueiredo aproveitou para desfrutar da piscina com a filha, Beatriz. “Já foi o banho de chuva, já foi o banho de piscina. […] Olhem só o banho de sol que agora começou”, disse, no InstaStories.

A repórter, o cantor e a filha do casal encontram-se no Brasil para desfrutar da passagem de ano, tal como revelou a comunicadora, recentemente.