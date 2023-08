Laura Figueiredo mostra-se a treinar enquanto amamenta o filho

Laura Figueiredo foi mãe há pouco mais de um mês e mostrou-se já na rotina de treinos, enquanto amamentava o filho.

Laura Figueiredo e Mickael Carreira foram pais pela segunda vez, agora do pequeno Gabriel, há pouco mais de um mês. Nas redes sociais, a apresentadora e influenciadora digital tem vindo a mostrar a sua recuperação pós-parto.

Esta sexta-feira, dia 11 de agosto, Laura mostrou-se a entrar novamente na rotina de treinos, realizando o primeiro após ter sido mãe. “Foi o que deu, mas é melhor que nada! Primeiro treininho”, lê-se.

Durante o vídeo, vê-se Beatriz, a filha mais velha do casal, a fazer companhia à mãe. A certo ponto, Laura aparece a treinar com o filho no colo e depois enquanto amamenta o bebé.

Além do exercício físico, a figura pública também já contou aos seus seguidores os métodos e cuidados que tem utilizado para se recuperar do parto, entre eles, massagens, mobilização, laser, ultrassom e cross taping.

“A pessoa pode emagrecer, mas tem toda uma cicatriz que tem de ser tratada”, contou Laura, que espera que a recuperação ainda dure entre seis meses até um ano.