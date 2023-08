Laura Figueiredo partilha fotografia em “topless” e com o filho ao colo

Laura Figueiredo fez, nas redes sociais, uma reflexão sobre a maternidade. A acompanhar o texto, partilhou uma fotografia na qual aparece em “topless”.

Laura Figueiredo foi mãe, novamente, há pouco tempo. Recebeu nos braços Gabriel, o seu segundo filho, da relação com Mickael Carreira. Desde então, tem partilhado os momentos da maternidade com os seus seguidores.

Nas redes sociais, fez uma nova reflexão sobre a maternidade. E, com a mensagem, publicou uma fotografia na qual aparece a segurar o filho ao colo… em “topless”.

“Ser mãe. É ser perfeita dentro de todas as contradições que isso implica”, começou por escrever.

“Confiemos no nosso instinto, tenhamos força para ser frágeis e sejamos corajosas para pedir ajuda”, concluiu.

Na caixa de comentários, várias foram as seguidoras que se identificaram com as palavras de Laura. “Que perfeição”, “Foto linda e mensagem boa” e “Uma foto que expressa o ser mãe” foram alguns dos comentários.

Recentemente, a antiga apresentadora também apareceu com o filho ao colo enquanto treinava. Além de segurar o menino nos braços, estava a amamentá-lo no momento que praticava exercício físico.