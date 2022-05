Laura Figueiredo partilha retrato de Mickael Carreira e filha em pijama

Laura Figueiredo partilhou um retrato de família em que aparece ao lado da filha, Beatriz, e do companheiro, Mickael Carreira. Os três surgem de pijama.

A repórter publicou, no perfil de Instagram, uma fotografia em que aparece com o cantor e a filha do casal de pijama, em Vilamoura, no Algarve.

“Isto somos nós. De pijama”, escreveu Laura Figueiredo.

Entre os vários comentários dos internautas no “post”, destaque para as palavras da fadista Cuca Roseta. “Ai que lindos!” atirou a cantora.

Recentemente, Laura Figueiredo foi apanhada de surpresa com um elogio da filha, Beatriz, depois de as duas terem ido à manicure. “Adorei. Já vivi para ouvir isto”, disse a companheira do cantor.