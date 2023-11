Laura Figueiredo reage a comentários sobre o corpo: “Foi duro ler o que se escreveu”

Mãe novamente em julho, Laura Figueiredo reagiu aos comentários que tem recebido sobre o seu corpo após o parto de Gabriel.

Em julho, Laura Figueiredo foi mãe pela segunda vez e recebeu Gabriel nos braços. Após o parto, a companheira de Mickael Carreira tem recebido diversos comentários e mensagens sobre o seu corpo.

Num vídeo que publicou na manhã desta sexta-feira, Laura reagiu às opiniões que lhe têm sido mandadas. “Perguntam como é que emagreço ou comentam que estou a ficar magra demais. A amamentação exclusiva, para muitas mulheres – que é o meu caso, já na Beatriz e está a voltar a ser – emagrece, desgasta, dormimos pouco”, começou por dizer.

“Temos o dia inteiro um ser humano a alimentar-se de nós. Sejam gentis nas perguntas. Aos poucos vou recuperar o meu corpo, como eu gosto de me ver. Sejam felizes, sejam gentis”, partilhou.

“Ser mãe é incrível, mas para a maioria de nós é desafiante. Cada corpo é um corpo, cada mulher passa por algum tipo de desafio no pós-parto. Vamos ser gentis e corrigir comportamentos. Com a Beatriz senti isso na pele e, verdade seja dita, foi duro ler muito do que se escreveu. Hoje sei que é uma fase, que vai passar, sei que estou a fazer o melhor para o Gabriel e para mim enquanto mãe. Se estás a passar por isso, confia, é uma fase. Se estão os dois saudáveis, logo tudo vai voltar ao normal”, concluiu.