Laura Figueiredo reage à morte de Sara Carreira: “Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós”

Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, reagiu pela primeira vez à morte de Sara Carreira com uma homenagem nas redes sociais. A apresentadora recordou, este sábado, dia 12 de dezembro, a cunhada, que morreu há uma semana na sequência de um trágico acidente. No Instagram, Laura Figueiredo fez uma dedicatória a Sara Carreira, destacando o “sorriso e o brilho” que sempre a caracterizou. “São momentos bonitos como este, o teu sorriso e o brilho que sempre te caracterizou, a forma como te mantenho presente em mim hoje e sempre. […] Quando procurei uma fotografia hoje, esta foi a que me acalmou, por ver-te como és, linda sem qualquer pose, simplesmente a viver, a amar, tirei-a sem que percebesses porque estavam lindas as duas, porque estes momentos me enchiam o coração. Nos últimos anos eram as fotografias que tirava tuas, não podia imaginar que ia precisar tanto delas”, escreveu.

A mulher de Mickael Carreira admitiu ainda que não sabe como a família fará o Natal, a festa que Sara Carreira mais gostava.

“Sempre foste a mais animada com as festas, tudo tinha que estar perfeito, conseguias pensar em todos, imaginar como seria o momento. Estamos tão perto do Natal. […] Era difícil segurar-te até à meia-noite porque querias ver a cara de todos quando vissem o teu presente. Em outubro já dizias, ‘já tenho a prenda da Bea, vai ser o melhor de todos’. Não sei como vamos fazê-lo agora”, acrescentou.

“Acalma-me saber que te teremos sempre junto de nós, sei que nos vais guardar e proteger para sempre, faz-me bem acreditar que é verdade, que existimos além desta vida, faz-me bem pensar que estás com os meus, aí em cima, que juntos olham por nós enquanto aprendemos a lidar com esta dor. Agradeço por fazeres parte das nossas vidas. E agradeço a todas as pessoas o carinho, a bondade e o respeito com que nos trataram neste momento. És profundamente amada por todos. Ajuda-nos aí de cima”, completou.

A cantora Sara Carreira, filha do músico Tony Carreira, morreu na sequência de uma colisão entre quatro veículos ligeiros que ocorreu às 19 horas de sábado na Autoestrada (A1), causando ainda três feridos, um dos quais com gravidade.

No local, estiveram 30 operacionais e 11 viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Pernes e de Santarém, dos Sapadores de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santarém e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Torres Novas.