Laura Figueiredo recorda início de namoro com Mickael Carreira: “Disse para se pôr a andar e ele foi”

No último episódio do podcast “Laura Vamo que Vamo”, Laura Figueiredo fez novas confissões sobre o início do namoro com Mickael Carreira.

A empresária recebeu Helena Coelho como convidada e durante a conversa publicada no Youtube, em que falava sobre o início das suas revelações, Laura Figueiredo acabou por fazer algumas revelações.

“Ele estava muito interessado em estar comigo, namorar já era outra história […]. Lembro-me que, para mim, se beijou na boca, já estás a namorar. Sou uma seca, sou zero brasileira aí”, contou.

“Comecei a namorar sem ele saber. Como é que resolvi? Perguntei com tudo: ‘O que é que nós somos?’. Ele respondeu que nos estávamos a conhecer. Eu disse: ‘Ai estamos? Põe-te a andar’. Ele, macho, foi embora. Desceu e voltou”, disse.

De seguida, a nora de Tony Carreira explicou que foi nesse momento que Mickael Carreira a pediu em namoro. O casal está junto há dez anos e já conta com uma filha, Beatriz, de cinco anos.