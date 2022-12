Laura Figueiredo revela que a passagem de ano vai ser fora de Portugal

Laura Figueiredo revelou, esta segunda-feira, 26 de dezembro, que a passagem de ano vai acontecer no Brasil.

A companheira de Mickael Carreira contou, no InstaStories, ferramenta do Instagram, que já tem a viagem agendada. Durante um vídeo publicado nas redes sociais, foi a filha do casal, Beatriz, que deu a boa-nova.

“Vamos para o Brasil”, gritou a neta de Tony Carreira. “Vamos para o aeroporto ainda, muitas horas pela frente, mas vamo qui vamo”, disse Laura Figueiredo.

O Natal da repórter foi passado em família, tal como revelou no perfil de Instagram, ao publicar uma fotografia ao lado de Mickael Carreira e Beatriz. “Feliz Natal. Muito amor e paz para todos”, escreveu.

No início de novembro, a companheira do cantor passou uma noite nas urgências do hospital por causa da saúde da filha. “Já percebi que muitas crianças estão doentes nesta altura. No hospital disseram que vai ser um inverno difícil a nível de viroses”, explicou.