Laura Figueiredo revela ter passado noite nas urgências com a filha

Laura Figueiredo desabafou com os seus seguidores sobre a noite que passou nas urgências do hospital com a filha Beatriz.

A companheira de Mickael Carreira confessou, no perfil de Instagram, que a filha esteve doente e que passou duas noites com febre.

“Duas noites em claro. Febre sem dar tréguas e hoje tivemos de ir para as urgências, mais uma vez, a ninjinha provou que tem uma força incrível”, começou por escrever.

“Chorámos juntas, mas toda a equipa do hospital da Luz foi incrível, carinhosa, atenciosa e compreensiva. Obrigada a todos e felizmente já estamos em casa”, rematou.