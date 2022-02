Laura Figueiredo sobre filha doente: “O meu coração a partir-se em pedaços”

Laura Figueiredo enfrenta um dia mais complicado, pois a sua filha, Beatriz, está doente e a empresária teve de ficar em casa com a pequena.

A mulher de Mickael Carreira partilhou, nesta quinta-feira, 18 de novembro, um conjunto de vídeos no InstaStories, ferramenta do Instagram, onde revela aquilo pelo que a filha está a passar.

“A ninjinha ontem, do nada, começou a queixar-se de dores no ouvido e a mãe desesperada… Passou a noite mal, a gemer com dores e o meu coração a partir-se em pedaços”, começou por relatar.

“Já acordou melhor, mas está com o nariz meio entupido. Hoje não vai para a escola, aproveitar e ficar sossegadinhas, dentro do possível, e trabalhar daqui de casa”, acrescentou. A nora de Tony Carreira referiu ainda que a pequena “amanhã já vai estar fresca e fofa”.