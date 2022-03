Laura Figueiredo sobre a filha: “É nela que encontro força todos os dias”

Laura Figueiredo confessou que a filha, Beatriz, tem sido o pilar em que encontra força todos os dias. “Sou apaixonada por ela”, adiantou.

A companheira do cantor Mickael Carreira tem vivido dias difíceis depois da morte de Sara Carreira, a 5 de dezembro do ano passado. No perfil de Instagram, a apresentadora desabafou sobre o quão importante tem sido a sua filha.

“Sou apaixonada por ela e admito que é nela que encontro força todos os dias, com ela sei que sou capaz de tudo. A fotografia não é de hoje mas por aqui tem sido muito disto, amor, miminho, colinho, também alguns momentos mais caóticos mas faz parte”, escreveu.

A pequena Beatriz é fruto do relacionamento amoroso entre Laura Figueiredo e Mickael Carreira.