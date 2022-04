Laura Figueiredo surpreendida com elogio da filha: “Vivi para ouvir isto”

Laura Figueiredo foi apanhada de surpresa com um elogio da filha, Beatriz, depois de as duas terem ido à manicure.

A companheira de Mickael Carreira e a filha estiveram a treinar com a companhia do cantor e da personal trainer da repórter. De seguida, as duas aproveitaram para ir tratar das unhas.

Quando Laura Figueiredo estava a mostrar o resultado final aos seguidores foi surpreendida com um comentário de Beatriz.

“A minha mãe é a mais gira de todas com as suas unhas”, disse a mais nova. “Adorei. Já vivi para ouvir isto”, respondeu a companheira do cantor.

Durante o mês passado, a repórter, Mickael Carreira e Beatriz viajaram até Paris, em França. Os três aproveitaram para passear, provar a gastronomia local e dar a conhecer a cidade francesa à filha.