Laura Galvão reage aos comentários sobre saída do “Big Brother Famosos”

Laura Galvão decidiu desistir do “Big Brother Famosos”, na TVI, este domingo, 17 de janeiro, e desde então muitos são os comentários que tem recebido.

A atriz decidiu assim fazer um direto, no Instagram, onde explicou que teve as suas “razões” para abandonar o jogo.

“Saudades da minha filha, da minha família, já todos sabemos. Não me encaixo. Pensei que conseguiria encaixar-me no programa e no formato do jogo, mas a verdade é que não tenho arcaboiço para jogar, para ter estratégias na minha vida, ainda por cima utilizando pessoas”, começou por explicar.

“Não faz parte de mim. No entanto, quero agradecer a todas as pessoas que estiveram do meu lado”, disse ainda.

“Deu para mostrar que a Laura daqui é a Laura de sempre, não há jogos, não há nada. A quem tem comentários menos positivos, só vos posso desejar amor e muita luz para o vosso coração. E que sejam sempre muito felizes. Porque a verdade é esta, o que nós pedimos para os outros, recebemos em dobro”, frisou.

De seguida explicou como tomou a decisão de desistir:”Foi uma semana muito difícil, de ponderação. Para estar num programa a ser a coitadinha, a que está sempre a chorar, em baixo, para vos mostrar coisas tristes, para não vos passar a minha alegria, aquela que tive na primeira semana, e a minha positividade, então o mais certo era eu desistir do programa”.

O seu futuro profissional também foi abordado: “Vocês sabem lá… Nem eu sei. Mas acho que não é por aí que se vê as coisas. Eu trabalho em qualquer coisa, não tenho medo de trabalhar, atenção. Mas sei que vou continuar a seguir aquilo que gosto de fazer que é a representação. Tenho a certeza disso e acho que não é por este programa, por ter participado e desistido, até porque toda a TVI, a Endemol foram cinco estrelas comigo, deram-me todo o apoio necessário”.

Laura Galvão deixou ainda um recado: “Para quem me odeia: não percam tempo com isso, por favor, porque não nos faz bem. O ódio não faz bem a ninguém”.