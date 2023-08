Leandro assinala aniversário do filho mais novo

Leandro utilizou as redes sociais para assinalar o aniversário do filho mais novo. O cantor anunciou, no mês passado, a separação de Doina Stratulat.

“A vida não tem tempos, nós só temos que fazer o certo quando o errado dos humanos mostram mais. Parabéns, meu amor”: foi assim que Leandro assinalou o aniversário do filho mais novo nas redes sociais.

Na caixa de comentários, os cibernautas reagiram. “Parabéns ao filhote. Muitas felicidades para os dois. Lindos”, “Parabéns para o teu príncipe lindo” e “Parabéns pelo aniversário do teu filho. É pelos teus filhos que não podes desistir de ser feliz” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que o cantor anunciou, no passado mês de julho, que a sua relação com Doina Stratulat havia chegado ao fim.

O ex-concorrente do “Big Brother” e Doina estiveram juntos dez anos e têm um filho em comum. “Foram quase dez anos de amor, companheirismo e amizade. Mas hoje eu e a Doina decidimos anunciar que as nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas sempre presentes na vida um do outro pelo nosso filho Diego”, escreveu, na altura, o músico.