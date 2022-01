Leandro e família estão em isolamento: “Cuidem-se”

Leandro e a família tiveram de ficar em isolamento profilático porque o filho Simão testou positivo à covid-19. O cantor revelou que está sem sintomas.

O ex-concorrente, que foi expulso do “Big Brother Famosos” no passado domingo, 16 de janeiro, encontra-se isolado em casa com a sua família porque o filho mais velho está infetado com o novo Coronavírus.

“Venho por este meio informar que eu e a minha família nos encontramos em isolamento profilático devido ao meu filho Simão ter dado positivo à covid-19”, começou por revelar o artista.

De seguida, o cantor anunciou que os compromissos profissionais que estavam previstos foram cancelados.

“Fica desde já todos os meus compromissos profissionais e pessoais cancelados. Estamos todos bem e sem sintomas, e esperamos que tudo se mantenha da mesma forma. Cuidem-se”, prosseguiu.

Além de Simão, que nasceu durante a relação terminada com Sury Cunha, Leandro também é pai de Diego, fruto do relacionamento amoroso com Doina Stratulat.