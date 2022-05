Leandro em lágrimas: traição e acusação de violência doméstica

Leandro ficou em lágrimas ao lembrar as acusações de violência doméstica e traição, durante a antiga relação amorosa com Sury Cunha.

Durante a “Curva da Vida”, do “Big Brother – Desafio Final”, o artista começou por lembrar a alegada traição de que foi alvo quando namorava com Sury Cunha e nascimento do filho mais velho, Simão.

“A relação durou seis anos. Houve uma traição da parte dela. Eu segui a minha vida e numa recaída nasce a minha maior paixão que é o meu filho. O Simão nasce e começa o pesadelo”, contou.

O intérprete revelou que teve de fazer um teste de paternidade porque existiu um homem que disse ser pai de Simão. “Tive de fazer um teste de ADN. 99,98% era meu. Foi um alívio grande mas ao mesmo tempo senti que não acabava ali”, prosseguiu.

De seguida, Leandro lembrou, em lágrimas, as acusações de violência doméstica. ” A mãe do meu filho tem um namorado que é polícia e que diz ter-me visto a bater na mãe do meu filho. Sou acusado de violência doméstica. Era mentira, fui ilibado das acusações. Passei muito mal, perdi muitas fãs, a vontade de viver”, contou.

Além do filho mais velho, o cantor também é pai do filho Diego, que nasceu durante o relacionamento amoroso com Doina Stratulat.