Leandro faz comunicado e anuncia separação de Doina Stratulat

O cantor e ex-concorrente do “Big Brother” Leandro revelou que se está a separar de Doina Stratulat, com quem esteve junto durante dez anos.

Leandro está solteiro. O cantor anunciou, através de um comunicado, nas suas redes sociais, esta segunda-feira, dia 24 de julho, que a sua relação com Doina Stratulat chegou ao fim.

O ex-concorrente do “Big Brother” e Doina estiveram juntos dez anos e têm um filho em comum. “Foram quase dez anos de amor, companheirismo e amizade. Mas hoje eu e a Doina decidimos anunciar que as nossas vidas seguem caminhos diferentes, mas sempre presentes na vida um do outro pelo nosso filho Diego”, começou por escrever o músico.

“Não será fácil este meu caminho, e penso que para ela também não, por isso peço o maior respeito, pois existe um amor muito forte, mas quem ama também liberta e eu deixarei nas mãos de Deus o melhor para cada um de nós. Hoje é assim, amanhã não sabemos o que o destino nos reserva”, continuou Leandro.

“O tempo pode ajudar-nos a sentir saudade, e se realmente sentirmos que fazemos falta um ao outro não será o nosso afastamento que nos impedirá de voltar, até porque temos uma ligação muito forte e emocionalmente precisamos deste nosso afastamento (tempo) para sentir o que queremos para nós. Neste momento vamos só concentrar-nos e continuar as nossas vidas e a amizade para que o nosso filho seja sempre uma criança feliz e que veja os pais bem”, terminou Leandro.

Leandro e Doina são pais de Diego, de três anos. O cantor é ainda pai de Simão, fruto da relação terminada com Sury Cunha.