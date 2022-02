Leandro lembra avó: “Onde estiveres sei que estás feliz pelo neto que criaste”

Leandro lembrou, esta sexta-feira, a sua avó com uma homenagem emotiva, no dia em que esta completaria mais um aniversário.

O cantor surpreendeu os seguidores, no perfil da rede social Instagram, ao publicar uma mensagem repleta de elogios a uma das “rainhas” da sua vida que ajudou a criar o intérprete.

“Onde estiveres sei que estás feliz pelo neto que criaste, deste-me os teus princípios, a tua honestidade e dedicação familiar. Sempre me disseste que idade não é maturidade e hoje lembro-me disso. Obrigado, minha rainha, obrigado! O céu hoje está em festa por ti!” escreveu.

Para ilustrar as suas palavras, Leandro encontrou uma fotografia no baú das recordações e partilhou-a com o público.