Drama da traição: Leandro recorda “armadilha” que montou à ex-companheira

Leandro recordou a “armadilha” que montou com a ajuda da equipa de seguranças para apanhar a ex-companheira, Sury Cunha, com o alegado amante.

O concorrente estava à conversa com os colegas no formato “Big Brother Famosos”, da TVI, quando lembrou o momento em que começou a ouvir boatos de que a sua ex-companheira o traía.

“Ela cresceu ao meu lado, eu é que a ‘bancava’. Anda montadinha de Porsche, com uma grande casa e eu a trabalhar que nem um camelo, de norte a sul do país no auge da minha carreira, e começaram-me a chegar uns ‘zuns zuns’ nos ouvidos de que ela me andava a trair”, disse.

De seguida, o artista contou com a ajuda da equipa de segurança pessoal para organizar uma armadilha. “Combinei com a minha equipa de segurança: ‘pessoal, venham a casa como se houvesse um concerto’ e lá fui eu”, prosseguiu.

“Às quatro da manhã apareci em casa. O meu filho bebé [Simão] a dormir no berço e eu na boa disse: ‘se quiseres podes tomar um banho, ela fica’. Tive uma calma de todo o tamanho”, descreveu, referindo-se ao momento em que apanhou a ex-companheira em flagrante com o alegado amante.

Mais tarde, Leandro alegou ter sido alvo de “vingança”. “Ela jura a pés juntos que me vai destruir a vida. E começo a receber mensagens desse indivíduo a dizer que o filho era dele”, concluiu.

Lembre-se que, na altura, o artista foi acusado por Sury Cunha de violência doméstica. No entanto, perante o juiz, o cantor acabou por ser ilibado.

Além de Simão, fruto da relação terminada com Sury Cunha, Leandro também é pai do filho mais novo, Diego, que nasceu durante o relacionamento com Doina Stratulat.