Leandro revela já saiu do isolamento: “Obrigado pelas mensagens”

Depois de ter ficado em isolamento profilático, Leandro revelou que o filho Simão testou negativo e, por isso, a família teve alta médica.

O intérprete já tinha anunciado, no perfil de Instagram, que tinha de ficar em casa isolado, devido ao filho mais velho ter contraído o novo Coronavírus. Agora, o artista voltou às redes sociais para partilhar a boa-nova.

“Ontem o meu filho fez o teste e deu negativo, ou seja, estamos todos negativos, graças a Deus. Estamos todos fora do isolamento”, informou o ex-concorrente do programa “Big Brother Famosos” (TVI).

De seguida, Leandro fez questão de agradecer as mensagens de “preocupação e carinho” dos seguidores. “Obrigado pelas mensagens de preocupação e carinho”, acrescentou o cantor.

Além de Simão, que nasceu durante a relação terminada com Sury Cunha, Leandro também é pai de Diego, fruto do relacionamento amoroso com Doina Stratulat.