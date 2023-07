Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid divertem-se nos Hamptons. Fonte garante que “estão juntos”

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid foram vistos, em clima de romance, duas noites seguidas. Uma fonte garantiu que “estão juntos”.

Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid têm passado tempo de qualidade juntos, o que intensifica os rumores de um suposto relacionamento.

A “Page Six” noticiou que a dupla tinha “uma vibração” no sábado, enquanto se divertiam numa festa nos Hamptons, no estado de Nova Iorque, mas, para surpresa dos fãs, não foi uma situação isolada. No domingo, o ator, de 48 anos, e a modelo, de 28, voltaram a ser apanhados: “Eles estão juntos”, garantiu uma fonte à mesma publicação.

No mesmo grupo, estavam Richie Akiva, o empresário Bert Hedaya, Danny Abeckaser e a amiga de Hadid, Leah McCarthy.

Outra fonte garantiu, à “Page Six”, que, durante a festa anual de David Rosenberg, em Bridgehampton, rolava um clima entre DiCaprio e Hadid: “A maneira como eles estavam a conversar um com o outro… Era possível sentir a energia”.

Os primeiros rumores de um relacionamento entre Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid, ex-namorada de Zayn Malik, surgiram durante a semana da moda de Nova Iorque, em setembro de 2022.