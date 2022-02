Leonor Poeiras agradece apoio após denuncia de assédio sexual por psicanalista

Leonor Poeiras fez um agradecimento nas redes sociais pelo apoio que tem recebido após ter acusado o psicanalista Frederico Pereira de assédio sexual e moral.

Após ter denunciado que foi assediada “já faz muitos anos” quando começou a fazer psicanálise com o psicanalista, para lidar com uma depressão que lhe tinha sido diagnosticada, a apresentadora, de 41 anos, partilhou no Instagram um agradecimento por “todas as mensagens incríveis” que tem recebido.

“Depois de uma denúncia na Ordem dos Psicólogos e junto de um Advogado de Direito Penal, aceitei falar com o Expresso. Ponto positivo: tinha as provas todas. Ponto negativo: não fui a tempo. Parece-me fundamental informar que o Crime de Assédio prescreve ao fim de cinco anos, uma informação que eu desconhecia até ao ano passado. Obrigada por todas as mensagens incríveis que tenho recebido”, pode ler-se na publicação.

Leonor Poeiras não terá avançado com queixa contra Frederico Pereira por aconselhamento de uma outra psiquiatra. “Não era capaz de ser confrontada em tribunal com ele a falar sobre a minha vida íntima, principalmente porque não estava numa fase boa. E o processo ser público”, referiu.

Confrontado com as declarações de Leonor Poeiras, Frederico Pereira afirmou que não “responde a pessoas perturbadas”. Ainda assim, admitiu que enviou uma mensagem “de facto às quatro da manhã”. “Quando acordei, terei dito essas coisas. Mas esse assunto ficou por aí. Não tem nenhuma insinuação sexual”, completou.