Leonor Poeiras assiste a cena de sexo de dia: “Cenário triste”

Leonor Poeiras assistiu, este sábado, 15 de janeiro, a uma cena de sexo durante um passeio no Monsanto, em Lisboa. “Cenário triste”, afirmou.

A apresentadora, que está afastada da televisão desde que terminou o vínculo com a TVI, estava a passear quando se deparou com um casal a fazer sexo e “muitos preservativos e toalhitas” no chão.

“Estou do outro lado do parque do Alvito […] mas o cenário é triste de mais. Eu não sei mais com quem falar ou o que dizer”, disse Leonor Poeiras num vídeo publicado no InstaStories, ferramenta do Instagram.

“Não era um casal romântico. Era uma prostituta e um homem que recorreu aos serviços dela”, explicou. “Tenham cuidado se quiserem vir opara Monsanto com os vossos filhos ou andar de bicicleta porque podem deparar-se com este cenário triste”, acrescentou.