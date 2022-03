Leonor Poeiras destaca boa forma física: “É tão bom ter 40 anos”

Leonor Poeiras destacou a boa forma física nas redes sociais e assumiu que está feliz com os 40 anos e que não os trocava pelos 20.

Aos 40 anos, a apresentadora está mais confiante do que nunca. Leonor Poeiras partilhou no Instagram, esta segunda-feira, 1 de março, fotografias nas quais surge de top curto e “leggings”, exibindo a boa forma física.

“É tão bom ter 40 anos e não os querer trocar pelos 20. Sinto-me tão melhor hoje, sem comparação, ter o corpo e a cabeça no lugar faz-me sentir muito bem e isto não tem nada a ver com ser gordo ou magro. Falo de ser saudável e equilibrado, por dentro e por fora”, pode ler-se na publicação, na qual surge no meio da natureza.

Leonor Poeiras está a enfrentar uma fase díficil. Além da morte do pai, a apresentadora processou a TVI por ser descartada ao fim de 17 anos.

De recordar que a comunicadora percebeu através das redes sociais que já não iria apresentar o programa “Cabelo Pantene – o Sonho”, queixando-se de apenas ser chamada para substituir Fátima Lopes nas tardes da TVI, o que viria a declinar.