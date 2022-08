Leonor Poeiras divulga foto rara no dia de aniversário do filho

Leonor Poeiras fez questão de assinalar publicamente o 15.º aniversário do filho, António, com uma fotografia rara a preto e branco.

É dia de festa em casa da apresentadora, que tem estado afastada da televisão desde que saiu da TVI, isto porque o seu filho, António, completa 15 anos. No perfil de Instagram, a comunicadora celebrou a ocasião.

“Há 15 anos que o amo para sempre! Parabéns, António, lindo da mãe!” afirmou Leonor Poeiras, sobre o filho que é fruto do relacionamento terminado com Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting.

Entre as mensagens de parabéns que surgiram na secção de comentários por parte dos internautas, destaque para as de Iva Domingues e Nuno Eiró. “Parabéns, meus amores!” escreveu a apresentadora.

“Parabéns, António”, atirou o apresentador.

Leonor Poeiras encontra-se num processo contra a TVI em tribunal, depois de ter sido dispensada da estação privada ao fim de 17 anos de ligação. A comunicadora exige uma indemnização.