Leonor Poeiras e a guerra em tribunal com a TVI: “Tive de vender tudo”

Em guerra no tribunal com a TVI, por ter sido dispensada depois de trabalhar 17 anos na estação, Leonor Poeiras admite que teve de se desfazer de muitos sonhos.

Vender para aguentar a guerra com a TVI. Parece ser este o lema da apresentadora Leonor Poeiras, que foi dispensada do quarto canal depois de 17 anos no canal e exige agora uma indemnização em tribunal.

Neste fim de semana, a comunicadora admitiu que teve de se desfazer de muita coisa, nomeadamente de um monte no Alentejo, que era um sonho antigo.

“Pela primeira vez voltei ao Alentejo profundo, depois de uma longa distância. Há dois anos e tal, quando fui despedida, lutei para continuar com o meu projeto agrícola e com a construção do monte, que ia a meio”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Fui atrás de projetos na minha área, e com gentileza lá me iam dizendo que não era o momento certo. Infelizmente, não consegui salvar nada e tive de vender tudo. Nunca fui capaz de voltar, até agora”.

De seguida, Leonor Poeiras abordou o processo em tribunal contra a estação que foi a sua casa durante 17 anos.

“Às vezes perguntam-me onde arranjei coragem para processar a TVI, um grupo de comunicação tão grande e eu tão pequenina… mas quando já não tens nada a perder (nem o teu emprego), são os teus verdadeiros valores que te empurram”.