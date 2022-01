Leonor Poeiras partilha foto antiga ao lado do filho

Leonor Poeiras partilhou, esta segunda-feira, 5 de abril, uma fotografia de quando era mais nova ao lado do seu filho, António.

A apresentadora, que tem estado afastada da televisão desde que deixou a TVI, surpreendeu os seguidores no Instagram com uma imagem que lhe foi enviado por um amigo.

“Quando tinha o cabelo comprido e um filho pequenino. Obrigada, @nicodanz, amigo querido, por enviares este recuerdo… Me muero!” agradeceu Leonor Poeiras, adiantando que este “tesourinho” foi captado em 2008.

Várias caras conhecidas reagiram à publicação. “Opa! Que amores! O António parece o cupido”, escreveu a apresentadora Mónica Jardim. “Que lindos!” atirou a comunicadora do Porto Canal Carina Caldeira.

No final do ano passado, a apresentadora esteve como convidada no programa “Cá Por Casa” (RTP1), conduzido por Herman José. Durante a conversa, Leonor Poeiras falou sobre a polémica em torno da sua saída da TVI, dispensada por Nuno Santos.

“É uma coisa que se impunha. Não posso aceitar que ao fim de 17 anos, simplesmente, digam que não precisam mais de mim e me sugiram ir procurar trabalho noutro sítio. Não posso aceitar isso”, disse.