Leonor Poeiras goza de descanso no Alentejo

A apresentadora Leonor Poeiras mostrou clipes e imagens de momentos de descanso no sul do país.

O mês de junho chega e o calor vem de arrasto. Para aproveitar o sol e o tempo mais quente, Leonor Poeiras rumou em direção ao sul do país para gozar momentos de descanso no Alentejo.

A apresentadora partilhou nas suas redes sociais vídeos do local onde tem ficado com a companhia do seu cão.

“Dias de sonho na calma do Alentejo. Que bonita surpresa. Dormi muito, ouvi o silêncio e comi lindamente. As imagens falam por si! A melhor notícia? É 100% pet friendly!! Claro que vamos voltar!”, escreveu na publicação.

Nos Instagram Stories a comunicadora também partilhou imagens do seu dia com direito a paisagens, comida e o seu companheiro de viagem.

Leonor Poeiras esteve envolvida num processo em tribunal com a emissora de televisão TVI, que a despediu há três anos. A sentença final foi desfavorável e a apresentadora perdeu, mas promete que “ainda não acabou”.