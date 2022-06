Leonor Poeiras indignada por receber mensagens de teor sexual

Leonor Poeiras pediu à rede social Instagram para que gerasse um algoritmo que bloqueasse as várias mensagens de sexo que recebeu.

A apresentadora, que está sem trabalhar no pequeno ecrã desde que saiu da TVI, mostrou-se indignada, no perfil de Instagram, com as mensagens que recebe de imagens explícitas de homens.

“Querido Instagram, podes dar ordem ao algoritmo para bloquear e apagar fotografias? Se eu não estou autorizada a mostrar as minhas bonitas maminhas e mamilos, como é que o Instagram permite que homens nos enviem fotografias miseráveis?”, desabafou.

“As mulheres estão em maioria nesta rede social e ainda têm de estar sujeitas a isto? Misoginia não, obrigada!” acrescentou.

Em maio, Leonor Poeiras regressou de uma viagem ao Brasil. Na altura, a apresentadora confessou que voltou de férias com quatro quilos a mais do que o normal. “Acabo a viagem com mais quatro deliciosos quilos”, disse.