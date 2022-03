Leonor Poeiras lembra a mãe e mostra foto do casamento

A ex-apresentadora da TVI recordou nesta terça-feira a mãe que a acompanhou no dia do casamento com Miguel Braga. Leonor Poeiras homenageou Milú, que faria anos hoje.

Se fosse viva, Milú, a mãe de Leonor Poeiras, completaria nesta terça-feira mais um aniversário e a ex-apresentadora da TVI lembrou as duas no dia de casamento com Miguel Braga, atualmente diretor de Comunicação do Sporting.

“A minha mãe faz anos hoje e eu tenho muitas saudades dela! Vou pôr Mário Lanza a tocar, como ela gostava!”, começou por escrever no perfil de Instagram.

“Tão linda que era a minha mãezinha, adoro esta fotografia. Viva a Milú!”, concluiu Leonor Poeiras.

Longe do pequeno ecrã, a comunicadora avançou, na semana passada, com um novo projeto, o “podcast” “Levantar Poeira”, no qual faz entrevistas. O cantor brasileiro Ney Matogrosso foi o primeiro convidado.