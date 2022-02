Leonor Poeiras mostra Mariama Barbosa após ida ao IPO

Leonor Poeiras mostrou imagens de Mariama Barbosa após uma ida ao IPO de Lisboa, onde está a receber tratamentos para o tumor maligno no estômago.

A comunicadora partilhou, no perfil de Instagram, um vídeo onde a apresentadora surge a tomar uma café e descontraída.

“IPO de manhã, Fundação Champalimaud à tarde. Mariama Barbosa estamos todos contigo! – deixa aqui um coração para ela ver que somos muitos! [e este casaco?]”, escreveu.

Catarina Furtado, António Raminhos, Matilde Breyner, entre outros, deixaram um emoji em forma de coração na caixa de comentários.

A apresentadora da SIC revelou, no início do mês de fevereiro, que foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago. “Sei que o que aí vem não vai ser fácil, mas também sei que ter fugido de uma guerra no meu país, me ensinou a olhar as dificuldades olhos nos olhos e seguir em frente. Vou ser firme, não perder a esperança”, escreveu.