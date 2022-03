Leonor Poeiras revela que se mudou para o Brasil para “arejar as ideias”

Leonor Poeiras revelou que se mudou temporariamente para o Brasil para “arejar as ideias” e estar rodeado “de amor e natureza”.

Atualmente a passar uma temporada em território brasileiro, a apresentadora, que deixou a TVI, explicou, esta terça-feira, 18 de maio, que viajou por tempo indefinido para se “rodear de amor e natureza” e espairecer.

“Já não sou propriamente turista no Brasil. Vim mesmo para arejar as ideias e estar rodeada de amor e natureza, que me elevam sempre”, esclareceu a comunicadora no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Sobre a pandemia, Leonor Poeiras destacou que a situação no Brasil “está feia”. “Sim, a situação no Brasil está feia. Estou com os amigos de sempre e hospedada em casa deles. […] Obrigada pelas mensagens de cuidados”, acrescentou.

A saída de Leonor Poeiras da TVI não foi pacífica. A apresentadora descobriu através das redes sociais que já não ia apresentar o programa “Cabelo Pantene – O Sonho”.

Recentemente, a comunicadora revelou ter sido alvo de assédio sexual por parte do psicanalista Frederico Pereira, numa entrevista ao jornal “Expresso”. “Recorria a ele quando estava num momento muito mau. Era frequente trocarmos SMS ao domingo. Eram sessões muito íntimas: a terapêutica freudiana é muito assente num autoconhecimento que vem da nossa sexualidade”, afirmou.