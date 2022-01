Leonor Poeiras e o processo “penoso” contra a TVI: “Nunca quis chegar a acordo comigo”

Leonor Poeiras falou sobre o processo em tribunal contra a TVI após ter sido despedida pela estação de Queluz de Baixo em 2020.

A apresentadora admitiu, no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram, que, na altura, foi despedida pelo então diretor Nuno Santos. A comunicadora considerou “injusta” a saída da estação.

“Não tenho nada contra o Nuno Santos, mas considero injusta a forma como prescindiu do meu contributo à estação”, referiu, explicando de seguida, numa outra publicação, que foi despedida por não existirem projetos para si e o diretor querer apostar em “novas caras”.

“Quando perguntei se as novas caras invalidavam a minha continuidade, a resposta foi ‘um líder tem de fazer escolhas que não agradam a todos e eu decidi assim’”, citou a comunicadora.

Leonor Poeiras revelou que a 31 de janeiro vai estar no tribunal para a primeira audiência e a 7 de fevereiro será a vez da TVI. A apresentadora explicou que tentou ao máximo evitar avançar com o processo contra a estação, onde esteve 17 anos.

“A TVI nestes quase dois anos nunca quis chegar a acordo comigo e evitar este processo tão penoso para as duas partes. […] Contactei até a nova administração para evitar levar isto a tribunal. Fiz tudo o que estava ao meu alcance antes de avançar com este processo”, contou, no InstaStories.

A apresentadora garantiu ainda que não existe qualquer “desconforto” na sua relação com a atual diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira. “A Cristina não tem nada a ver com este processo”, afirmou.