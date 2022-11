Leonor Poeiras publica foto do filho quando tinha três anos

Leonor Poeiras partilhou, esta segunda-feira, 28 de novembro, uma fotografia do seu filho quando tinha apenas três anos. “A inocência e a alegria”, afirmou.

A apresentadora recorreu ao perfil de Instagram para publicar uma imagem do filho no dia em que se mostrou contente com duas notícias: a família de Tomás Batazu angariou 350 mil euros e o Banco Alimentar bateu os valores recorde numa campanha.

“Este é o meu filho com três anos! A inocência e a alegria de uma criança é o que sinto com as duas excelentes notícias que acabei de ler”, começou por escrever, antes de enumerar as notícias.

“Primeiro: a família do Tomás Batazu já tem os 350 mil euros necessários para o tratamento. Segundo: A campanha do Banco Alimentar contra a Fome, que decorreu este fim de semana, bateu todos os recordes”, referiu.

“A sensação de ‘juntos conseguimos’ é maravilhosa, não é? A solidariedade é daquelas virtudes que faz bem a quem pratica e a quem recebe. Nunca esquecer que um dia podemos ser nós a precisar de ajuda. Tenham todos uma boa semana”, rematou.