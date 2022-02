Leonor Poeiras quer novo desafio e revela preocupação dos fãs

Depois de ser dispensada da TVI, Leonor Poeiras aguarda uma proposta de trabalho. Mas a apresentadora quer um desafio no qual tenha liberdade.

À espera que o telefone toque. A gozar uns dia de descanso, Leonor Poeiras anseia regressar ao trabalho, depois de ter sido dispensada pela TVI. Mas tem de ser um desafio no qual possa ter liberdade.

“Não quero ser contratada por nenhuma empresa que me imponha limites à forma como comunico. O que eu quero mesmo é trabalhar sem limites e com liberdade”, começou por garantir num vídeo publicado no perfil de Instagram.

Depois da entrevista à “TV Mais” e ao site “Holofote”, na qual criticou a direção de Informação de Nuno Santos, muitos seguidores disseram temer que pudesse haver represálias.

“Temem que eu tenha falado demais e que uma futura empresa não me contrate por causa disso”, revelou Leonor Poeiras.