Leonor Poeiras recusa-se a aceitar que a TVI a descartou

Leonor Poeiras recusa-se a aceitar que a TVI, ao fim de 17 de ligação profissional, descarte os seus serviços. “Estão acionadas as vias judiciais”, afirmou.

A apresentadora esteve como convidada no programa “Cá Por Casa”, da RTP1, conduzido por Herman José. Durante a conversa, Leonor Poeiras falou sobre a polémica com a sua saída da TVI, dispensada por Nuno Santos.

“É uma coisa que se impunha. Não posso aceitar que ao fim de 17 anos, simplesmente, digam que não precisam mais de mim e me sugiram ir procurar trabalho noutro sítio. Não posso aceitar isso”, disse.

Leonor Poeiras não queria apresentar queixa por considerar a estação de Queluz de Baixo a sua “casa”, no entanto, admite que teve de tomar medidas. “Infelizmente, não queria, porque a TVI é uma casa para mim, mas estão acionadas as vias judiciais”, acrescentou, em conversa com Herman José.

Em novembro, a revista “Nova Gente” recuperou um vídeo que a apresentadora publicou nas redes sociais e depois apagou. Nas imagens, a comunicadora assumiu que iria processar a TVI.

A sua saída da estação privada não foi pacífica: a apresentadora percebeu, pelas redes sociais, que já não ia apresentar o programa “Cabelo Pantene – o Sonho”, queixando-se de apenas ser chamada para substituir Fátima Lopes nas tardes da TVI, o que viria a declinar nos últimos tempos.

Entretanto, um problema de audição começou a condicionar a prestação da profissional em vários programas, nomeadamente no “Somos Portugal”.