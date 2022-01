Leonor Poeiras revela que foi adiada a primeira audiência do processo contra a TVI

Leonor Poeiras revelou que foi adiada a primeira audiência do processo contra a TVI, que estava agendada para esta segunda-feira, 31 de janeiro, devido a questões relacionadas com a covid-19.

Quase dois anos depois de ter saído da estação de Queluz de Baixo, sem ter chegado a acordo, a apresentadora preparava-se para arrancar com o processo em tribunal, sendo que seria o dia em que a comunicadora seria ouvida assim como as testemunhas a seu favor.

Contudo, devido à pandemia da covid-19, a audição foi adiada, tal como revelou Leonor Poeiras no InstaStories, ferramenta do Instagram. “Hoje era o dia em que começava este julgamento, pelo qual aguardo há um ano e meio, quase dois. A sessão foi adiada por questões relacionadas com a covid-19, nada de relevante”, disse.

Com esta notícia, a apresentadora nem se quer se deslocou até ao tribunal, onde estavam, segundo a própria, admiradores à sua espera. “Não vim aqui dizer nada porque nunca pensei que houvesse da vossa parte um interesse genuíno de acompanhar à séria o julgamento. A verdade é que hoje era suposto começar, eu não estou lá e tenho mensagens aqui no Instagram de pessoas que lá estão e que me querem dar um abraço de força.”Isto comove-me imenso. Eu quero deixar-lhes um abraço gigante”, concluiu.

Lembre-se que a comunicadora já tinha contado que dia 31 de janeiro seria a data da primeira audição, na qual seria ouvida tal como as suas testemunhas, das quais faz parte Cristina Ferreira, e uma segunda audição a 7 de fevereiro para ser ouvido o lado da TVI.

A antiga profissional da estação privada admitiu que tentou falar com a administração antiga e a atual para chegar a um acordo antes de avançar com o processo para tribunal. Contudo, não foi bem-sucedida.