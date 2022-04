Leonor Seixas lembra fim do casamento com Pedro Brandão: “Foi duro”

Leonor Seixas lembrou, esta segunda-feira de manhã, o fim do casamento com Pedro Brandão. “Foi um momento muito intenso, foi duro”, garantiu.

A atriz esteve como convidada no programa “Você na TV!” (TVI). Enquanto participou na conversa com Manuel Luís Goucha, a intérprete contou como foram os dias depois do divórcio.

“Foi um casamento muito feliz, não foi um casamento para sempre, mas foi um casamento lindíssimo”, lembrou Leonor Seixas. “Foi um momento muito intenso, foi duro. É muito duro”, adiantou, sobre o divórcio.

Leonor Seixas voltou a encontrar o amor com Miguel Fonseca Oliveira. De acordo com a atriz, os dois cruzaram-se pela primeira vez no ginásio porque o seu namorado é jogador de paddle.

LEIA TAMBÉM: